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Захоплення заручників у Луцьку: у місті з'явилися БТР і снайпери, дороги перекрито. Фото

Олексій Тітофф
Розслідування
40,5 т.
Захоплення заручників у Луцьку: у місті з'явилися БТР і снайпери, дороги перекрито. Фото

БТР у Луцьку.

У вівторок, 21 липня, центр Луцька виявився перекритим поліцією через чоловіка, який взяв у заручники 20 пасажирів автобуса.

Як повідомляє "Конкурент", правоохоронці не пропускають до місця НП авто та місцевих жителів. До центру міста прибув БТР Національної гвардії України. Також відомо, що снайпери розмістилися на даху будівлі біля місця події.

Поліція відгородила місце НП

Поліція відгородила місце НП

Поліція оточила Театральну площа міста. Громадський транспорт в місті зупинили. Тролейбуси припинили свій рух, а маршрутки рухаються по інших вулицях.

Як пише "Волинь 24", містян до центру міста не пропускають, пояснюючи, що "там стріляють". Також на місце події прибуло авто рятувальників і пожежна машина.

Поліція в місті

Поліція в місті

Місце події огороджено

Місце події огороджено

Транспорт в центрі міста зупинили

Транспорт в центрі міста зупинили

Центр міста

Центр міста

Містян не пускають до місця НП

Містян не пускають до місця НП

Авто поліції

Авто поліції

БТР Нацгвардії

БТР Нацгвардії

Поліція перекрила центр міста

Поліція перекрила центр міста

Поліція в місті

Поліція в місті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЛуцькЗахват автобуса у Луцьку
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  2. Розслідування