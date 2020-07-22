Поліція спіймала чоловіка, який "захопив" будинок у Харкові: українцю загрожує 6 років в'язниці

Розслідування 21:24, 22.07.2020 Оновлено: 22:22, 22.07.2020

Чоловік, який 22 липня повідомив, що зі зброєю та вибухівкою нібито захопив заручницю в будинку на вул. Бондаренківській у Харкові, затриманий.

Інформація виявилася фейковою, повідомляється на сайті обласної поліції. 50-річний харків'янин затриманий у порядку ст. 208 КПК і доставлений у Київський відділ поліції, з ним проводяться слідчі дії.

Правоохоронці встановили, що будинок, про який говорив зловмисник, належить 41-річній жінці. Вона була вдома, коли приїхали співробітники поліції. Життю і здоров'ю жінки нічого не загрожує, медичної допомоги вона не потребує. Вибухівки або зброї в будинку правоохоронці не знайшли.

Попередньо, про "захоплення" будинку повідомив знайомий жінки, у якого з нею конфлікт. Чоловіка затримали у нього вдома на вул. Сонячній.

Підозрюваний.
hk.npu.gov.ua

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Луцька 21 липня Максим Плохой (справжнє ім'я Максим Кривош) взяв у заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.

  • Зловмисник здався після розмови з президентом України і виконанням Володимиром Зеленським однієї з вимог.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Аваков пояснив штурм порожнього автобуса в Луцьку: силовики грали "за правилами"

Ребров відмовився очолити "Динамо"

У затриманого в Луцьку Максима Кривоша вилучили зброю та гранати. Фото арсеналу

Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко пояснив, як Зеленського вмовили зняти відео

Затримання Максима Плохого: на повному відео операції побачили дивний факт