Поліція спіймала чоловіка, який "захопив" будинок у Харкові: українцю загрожує 6 років в'язниці

Чоловік, який 22 липня повідомив, що зі зброєю та вибухівкою нібито захопив заручницю в будинку на вул. Бондаренківській у Харкові, затриманий.

Інформація виявилася фейковою, повідомляється на сайті обласної поліції. 50-річний харків'янин затриманий у порядку ст. 208 КПК і доставлений у Київський відділ поліції, з ним проводяться слідчі дії.

Правоохоронці встановили, що будинок, про який говорив зловмисник, належить 41-річній жінці. Вона була вдома, коли приїхали співробітники поліції. Життю і здоров'ю жінки нічого не загрожує, медичної допомоги вона не потребує. Вибухівки або зброї в будинку правоохоронці не знайшли.

Попередньо, про "захоплення" будинку повідомив знайомий жінки, у якого з нею конфлікт. Чоловіка затримали у нього вдома на вул. Сонячній.

Підозрюваний. hk.npu.gov.ua

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

hk.npu.gov.ua

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