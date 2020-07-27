Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко сказав, як терорист вибрав автобус
Терорист Максим Кривош, який захопив автобус у Луцьку, дуже добре підготувався і діяв дуже грамотно.
Як розповів в ефірі "Україна 24" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Кривош подивився десятки фільмів про захоплення заручників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Тому що не у всіх автобусах у нас сьогодні є шторки", – пояснив заступник голови МВС.
За його словами, Кривош посадив заручників уздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його зняти.
"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову-таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації – те, що всі заручники залишилися живі, а терорист перебуває за гратами – я вважаю, це успіх", – підкреслив Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Луцька Максим Кривош взяв в заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.
Були опубліковані вимоги терориста, який захопив автобус у Луцьку.
Лише під вечір терорист випустив заручників з автобуса.
Пізніше заручники з Луцька розповіли про 13-годинний полон в автобусі.
У суді Кривош заявив, що відпустив заручників тільки після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, адже він єдиний виконав його вимоги.
Суд в Луцьку виніс рішення взяти під варту на 60 днів терориста Максима Кривоша без можливості внесення застави.