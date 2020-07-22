Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко розповів, звідки з'явилася інформація про психічні хвороби Максима Плохого

Правоохоронці спеціально поширили інформацію про психічні захворювання Максима Плохого (Кривоша), який захопив автобус у Луцьку, щоб вивести терориста із себе.

Про це заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода". Про те, що зловмисник "перебував на психіатричному лікуванні", під час інциденту повідомляв Telegram-канал Департаменту карного розшуку Національної поліції.

"Мої заяви про те, що він не дає води людям, які розтиражували ЗМІ, за що я всім вдячний, призвели до того, що терорист читав постійно інтернет. Він побачив повідомлення, що він поводиться, як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт із першим заступником голови Національної поліції Ковалем", – додав Геращенко.

Він зазначив, що висновок про психічне здоров'я затриманого дадуть судові експерти.

"Я вважаю, що ця людина не є нормальною – нормальні люди не захоплюють заручників", – сказав заступник міністра внутрішніх справ.

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