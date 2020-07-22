Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко розповів, звідки з'явилася інформація про психічні хвороби Максима Плохого
Правоохоронці спеціально поширили інформацію про психічні захворювання Максима Плохого (Кривоша), який захопив автобус у Луцьку, щоб вивести терориста із себе.
Про це заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода". Про те, що зловмисник "перебував на психіатричному лікуванні", під час інциденту повідомляв Telegram-канал Департаменту карного розшуку Національної поліції.
"Мої заяви про те, що він не дає води людям, які розтиражували ЗМІ, за що я всім вдячний, призвели до того, що терорист читав постійно інтернет. Він побачив повідомлення, що він поводиться, як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт із першим заступником голови Національної поліції Ковалем", – додав Геращенко.
Він зазначив, що висновок про психічне здоров'я затриманого дадуть судові експерти.
"Я вважаю, що ця людина не є нормальною – нормальні люди не захоплюють заручників", – сказав заступник міністра внутрішніх справ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 13 пасажирів автобуса й погрожував підірвати його.
У мережі були опубліковані вимоги зловмисника. Чоловік привітав усіх із "днем антисистеми" і назвав державу першим терористом.
Кривош випустив заручників з автобуса тільки ввечері, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент виконав вимоги терориста. Глава держави опублікував відео про фільм "Земляни", як того хотів злочинець. Після успішної операції український лідер видалив пост.
Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом і чому операція затягнулася.
Антон Геращенко повідомив, де перебуває Кривош після затримання і яке на нього чекає покарання.