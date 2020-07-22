Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко розповів, звідки з'явилася інформація про психічні хвороби Максима Плохого
Геращенко висловився про операцію із затримання луцького терориста.
Правоохоронці спеціально поширили інформацію про психічні захворювання Максима Плохого (Кривоша), який захопив автобус у Луцьку, щоб вивести терориста із себе.
Про це заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода". Про те, що зловмисник "перебував на психіатричному лікуванні", під час інциденту повідомляв Telegram-канал Департаменту карного розшуку Національної поліції.
"Мої заяви про те, що він не дає води людям, які розтиражували ЗМІ, за що я всім вдячний, призвели до того, що терорист читав постійно інтернет. Він побачив повідомлення, що він поводиться, як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт із першим заступником голови Національної поліції Ковалем", – додав Геращенко.
Він зазначив, що висновок про психічне здоров'я затриманого дадуть судові експерти.
"Я вважаю, що ця людина не є нормальною – нормальні люди не захоплюють заручників", – сказав заступник міністра внутрішніх справ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 13 пасажирів автобуса й погрожував підірвати його.
У мережі були опубліковані вимоги зловмисника. Чоловік привітав усіх із "днем антисистеми" і назвав державу першим терористом.
Кривош випустив заручників з автобуса тільки ввечері, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент виконав вимоги терориста. Глава держави опублікував відео про фільм "Земляни", як того хотів злочинець. Після успішної операції український лідер видалив пост.
Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом і чому операція затягнулася.
Антон Геращенко повідомив, де перебуває Кривош після затримання і яке на нього чекає покарання.