Вкрав ікони і хрести: рівненський священик розповів про ще один злочин Максима Плохого

Максим Плохой (Кривош), який захопив заручників в автобусі в центрі Луцька, раніше нібито вкрав ікони, хрести та інші речі священика одного з храмів міста Рівного.

Про це на сторінці у Facebook повідомив єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері Іов (у миру Василь Коновалюк). Він впізнав злочинця за ім'ям. У коментарях до посту користувачі опублікували фото Кривоша, і церковник підтвердив, що це він.

Злочин, як написав єпископ, відбувся в минулому році. Як передає "Район.Луцьк", Іов хотів облаштувати собачий притулок. Він звернувся до Максима Кривоша, якого йому порадили знайомі, щоб той провів стерилізацію тварин.

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Зазначимо, в своїй книзі злочинець розповідав, що навчався в духовній семінарії. У соцмережах він часто публікував фото із собаками.

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Як писав OBOZREVATEL: