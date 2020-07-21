Вкрав ікони і хрести: рівненський священик розповів про ще один злочин Максима Плохого
Максим Плохой. Сторінка Кривоша в соцмережі
Максим Плохой (Кривош), який захопив заручників в автобусі в центрі Луцька, раніше нібито вкрав ікони, хрести та інші речі священика одного з храмів міста Рівного.
Про це на сторінці у Facebook повідомив єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері Іов (у миру Василь Коновалюк). Він впізнав злочинця за ім'ям. У коментарях до посту користувачі опублікували фото Кривоша, і церковник підтвердив, що це він.
Злочин, як написав єпископ, відбувся в минулому році. Як передає "Район.Луцьк", Іов хотів облаштувати собачий притулок. Він звернувся до Максима Кривоша, якого йому порадили знайомі, щоб той провів стерилізацію тварин.
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Зазначимо, в своїй книзі злочинець розповідав, що навчався в духовній семінарії. У соцмережах він часто публікував фото із собаками.
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Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривошей потрапив до в'язниці в 18 років.
Також були опубліковані вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа знаходиться під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.