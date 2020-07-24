Захоплення заручника в Полтаві: стало відомо, де служив злочинець
Роман Скрипник, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, а потім втік, служив у зоні АТО.
Чоловік потрапив під четверту хвилю мобілізації. З матеріалів його справи відомо, що він спочатку знаходився в розташуванні житомирської військової частини А0339, повідомляє detective-info.com (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Потім у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Скрипник брав участь в антитерористичній операції на Донбасі.
В запас він звільнився у 2016 році, повернувся в Полтаву, де незабаром звернувся із заявою про втрату посвідчення учасника бойових дій.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
Правоохоронці знайшли автомобіль Романа Скрипника. При цьому пошуки самого чоловіка продовжилися. Відомо, що він втік до лісосмуги.
Скрипник звільнив полковника поліції Віталія Шияна, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.
У МВС офіційно підтвердили особу злочинця. Також опубліковано його "послужний список" судових справ.