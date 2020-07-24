Захоплення заручника в Полтаві: стало відомо, де служив злочинець

Роман Скрипник, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, а потім втік, служив у зоні АТО.

Чоловік потрапив під четверту хвилю мобілізації. З матеріалів його справи відомо, що він спочатку знаходився в розташуванні житомирської військової частини А0339, повідомляє detective-info.com (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потім у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Скрипник брав участь в антитерористичній операції на Донбасі.

Роман Скрипник Соц мережі

В запас він звільнився у 2016 році, повернувся в Полтаву, де незабаром звернувся із заявою про втрату посвідчення учасника бойових дій.

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

Роман Скрипник Соц мережі

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