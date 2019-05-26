Захоплення українських моряків у Керченській протоці: опублікований повний список винних росіян

МЗС України надало до Міжнародного трибуналу ООН 93 листа доказів і процесуальних документів військових прокурорів щодо росіян, які причетні до захоплення українських моряків і кораблів.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці в Facebook, опублікувавши їх повний список, а також документи і відео з реконструкцією подій в Керченській протоці.

Згідно з документами, про підозру було повідомлено:

начальнику прикордонного управління ФСБ АР Крим та м. Севастополя контр-адміралу Станкевичу С.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Мєдвєдєву Г.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим та м. Севастополь капітану 1 рангу Ромашкіну Р.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

заступнику начальника управління-начальник відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ по республіці Крим капітану 1 рангу Шеіну А.Б. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

командиру прикордонного сторожового корабля "Дон" капітану 2 рангу Саляєву О.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим капітану 2 рангу Шатохіну О.В. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

командиру малого протичовнового кораблю "Суздалець" капітану 3 рангу Щербакову С.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

командиру сторожового корабля "Ізумруд" капітану 3 рангу Шипіцину А.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

"28.11.2018 Станкевича С.М., Мєдвєдєва Г.М.; Ромашкіна Р.О., Шеіна А.Б., Саляєва О.М., Шатохіна О.В., Щербакова С.О. та Шипіцина А.О. оголошено у розшук.

29.11.2018 отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - розповів Матіос.

Крім цього, повідомляється про підозру 16.02.2019 наступним особам:

командувачу військами Південного військового округу Російської Федерації генерал-полковнику Дворнікову О.В. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

– командувачу Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адміралу Моісеєву О.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

старшому помічнику капітана ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим капітану 3 рангу Виноградову В.І. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

члену екіпажу ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим капітану-лейтенанту Гришину О.К. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

члену екіпажу ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим старшому лейтенанту Трибушину Д.В. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

члену екіпажу ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим старшому мічману Рясному В.В. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

члену екіпажу ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по Республіці Крим мічману Абакумову О.В. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

"16.02.2018 Дворнікова О.В., Моісеєва О.О., Виноградова В.І., Гришина О.К., Трибушина Д.В., Рясного В.В. та Абакумова О.В. оголошено у розшук.

26.02.2019 отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додав Матіос.

facebook.com/MatiosAnatoli

facebook.com/MatiosAnatoli

facebook.com/MatiosAnatoli

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

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