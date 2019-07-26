Захоплення танкера РФ в Україні: військовий експерт спрогнозував відповідь Кремля

Росія може відповісти на затримання танкера NEYMA в Одеській області лише "істерикою", оскільки Україна діяла в рамках міжнародного права.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов. На його думку, будь-які претензії до України виключені.

"Крім політичних гасел вони не зроблять нічого. Немає підстав. Судно, по-перше, є речовим доказом скоєння злочину в порушення міжнародного морського права. По-друге, на виконання рішення Міжнародного кримінального суду ми маємо право на арешт майна Російської Федерації. Причому арешт будь-якого майна за кордоном ми можемо здійснювати доти, поки Росія не виконає рішення Міжнародного кримінального суду", – заявив Жданов.

За його словами, "щодо порушення міжнародного права з боку України немає нічого".

"До речі, екіпаж ми відпустили в Росію, він вже перебуває на території РФ. У цьому сенсі до нас жодних претензій бути не може", – додав військовий експерт.

На запитання, чи могла українська сторона заарештувати екіпаж танкера, щоб потім обміняти його на полонених українських моряків, Жданов відповів: "Ні, в жодному разі. Якби ми продовжували утримувати моряків, нас би звинуватили в захопленні заручників. Ми виконали міжнародне право від А до Я".

За словами військового експерта, у Кремля "не може бути жодних офіційних претензій, окрім істерики".

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Також Жданов висловив думку, що інцидент з танкером "не віддаляє і не наближає" звільнення полонених українських моряків.

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA. Дане морське судно блокувало українські військові кораблі в Керченській протоці.

Члени екіпажу російського танкера в той самий день після надання свідчень були відпущені і повернулися в РФ.

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