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Захоплення моряків у Чорному морі: в Україні розповіли, як врятувати бранців

1.4тЧитати матеріал російською

Для звільнення українських полонених моряків треба продовжувати посилювати міжнародний тиск на Росію.

Також можна почати домовлятися про обмін росіянами, які засуджені в Україні, розповів "Апосторофу" директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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Він зазначив, що Кремль використовує полонених українців як предмет політичного торгу.

"Слід посилювати тиск на Росію з цього питання. І тут є багато союзників, бо США, Німеччина і Франція вважають моряків військовополоненими і вимагають їхнього звільнення. Трамп навіть не хоче зустрічатися з Путіним і саме звільнення висуває як умову для зустрічі. Цей тиск треба посилювати на всіх рівнях", — заявив експерт.

Крім того, Захаров вважає у переговорах з Росією треба шукати можливості для компромісу.

"Якщо для нас головний пріоритет — це звільнення цих 24 осіб, то ми повинні шукати діалогу з цього приводу, умови, на які піде РФ. Є, звісно, і червоні лінії, які нам не можна перетинати. В Україні засуджені за скоєні злочини три сотні громадян РФ. Можна спробувати влаштувати обмін. Але треба дивитися, за що саме вони засуджені", — наголосив він.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Дніпро Час

Захаров додав, що офіс прокурорів Міжнародного кримінального суду в Гаазі підтвердив, що українські моряки є військовополоненими. Тому до українців треба застосовувати відповідне ставлення та вимагати звільнення моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обмін українських моряків, захоплених Росією в Чорному морі, може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.

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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну если они военнопленные то пусть сидят в России и ждут окончания " войны" ведь во время войны обмен пленными не ведётся 😀
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
«Он отметил, что Кремль использует пленных украинцев в качестве предмета политического торга.»—Интересно, это когда Россия предлагала ими торговать? Наоборот, уже 100 раз вам сказали: забудьте! Пока не закончится следствие и не пройдут выборы на Украине ничего вы не получите!!!
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