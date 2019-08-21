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Захоплення Криму військовими РФ: опубліковано гучне розслідування

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Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили факт участі екіпажу великого десантного корабля (ВДК) "Ямал" ЧФ Росії в операції захоплення Криму.

У переліку кораблів РФ, залучених до агресії проти України в 2014 році, який оприлюднила військова прокуратура України, це судно поки не було вказано, повідомляє сайт спільноти.

Фігуранти цього розслідування пов'язані в соцмережах, мають загальні армійські фотографії, кожен з них опублікував фотодоказ нагородження медаллю міністерства оборони РФ "За повернення Криму".

Роман Захезін, проходив службу на "Ямалі"

Роман Захезін, проходив службу на "Ямалі"

Захоплення Криму військовими РФ: опубліковано гучне розслідування
Роман Захезін, проходив службу на "Ямалі"

Роман Захезін, проходив службу на "Ямалі"

Роман Войцех, проходив службу на "Ямалі"

Роман Войцех, проходив службу на "Ямалі"

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Михайло Назарько, проходив службу на "Ямалі"

Михайло Назарько, проходив службу на "Ямалі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці зі складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії брали участь в операції по захопленню Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы вы можете хоть что-то "доказать" данными не из соц.сетей?)
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