Захоплення Криму військовими РФ: опубліковано гучне розслідування

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили факт участі екіпажу великого десантного корабля (ВДК) "Ямал" ЧФ Росії в операції захоплення Криму.

У переліку кораблів РФ, залучених до агресії проти України в 2014 році, який оприлюднила військова прокуратура України, це судно поки не було вказано, повідомляє сайт спільноти.

Фігуранти цього розслідування пов'язані в соцмережах, мають загальні армійські фотографії, кожен з них опублікував фотодоказ нагородження медаллю міністерства оборони РФ "За повернення Криму".

Роман Захезін, проходив службу на "Ямалі"

Роман Захезін, проходив службу на "Ямалі"

Роман Войцех, проходив службу на "Ямалі"

Михайло Назарько, проходив службу на "Ямалі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці зі складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії брали участь в операції по захопленню Криму.

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