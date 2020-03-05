У мережі з'явилося відео з невідомими раніше подробицями окупації Росією Криму в 2014 році.

Резонансні кадри зібрали й опублікували "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, після того як РФ перекинула колони військової техніки на півострів, лідер партії "Русское единство" Володимир Константинов заявив, що Крим не може відокремитися, але вже до вечора висловив абсолютно протилежну думку.

Опублікована невідома хроніка захоплення Криму Росією 24 канал

21 лютого 2014 року в Крим повернулися учасники київського антимайдану й окупанти розпустили фейк про те, що половину з них вбила поліція.

Далі всіх прихильників Революції Гідності в кримських містах переслідували й жорстоко били.

22 лютого в Крим таємно приїхав вже відсторонений від влади колишній президент Віктор Янукович. Саме тієї ночі глава Росії Володимир Путін вирішив анексувати півострів

Вже наступного дня частина чиновників на півострові звільнилися, а в'їзд у Севастополь перекрили російські БТР.

25 лютого в Крим завезли військових із Росії та поширили фейк про "потяги карателів".

Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив про масштабну загрозу з боку Росії. 26 лютого відбувся мітинг проти російської окупації.

Трохи пізніше будівлю Меджлісу й уряду захопив російський спецназ. Вранці 27 лютого на півострові підняли російський прапор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести до конституції країни-агресора правку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР. Так окупанти хочуть "узаконити" окупацію українського Криму та інших захоплених чужих регіонів.

Також з'явилася карта анексії Криму.

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