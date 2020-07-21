Захоплення автобуса в Луцьку: одна із заручниць встигла покликати на допомогу

Одна із заручниць невідомого чоловіка, який захопив у Луцьку 20 пасажирів автобуса і загрожує підірвати його, встигла подзвонити подрузі й попросити про допомогу.

Про це в коментарі "КП" в Україні" заявила лучанка Ангеліна. За її словами, дзвінок із подругою обірвався.

"Вона зателефонувала о 9:36 і попросила, щоб я подзвонила на будь-який телеканал, тому що вона в автобусі в заручниках, і автобус замінований", – розповіла дівчина.

Ангеліна зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.

"Почала плакати, а потім телефон вимкнувся, наша розмова тривала всього 33 секунди. Зараз із нею зв'язку немає, більше ніякої інформації в мене немає", – додала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Луцька 21 липня невідомий взяв у заручники 20 пасажирів автобуса і погрожував підірвати його.