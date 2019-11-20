Повернули без обладнання: з'явилися нові деталі про захоплені Росією українські кораблі

На військово-морських судах "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", які повернула Росія, демонтовані деякі засоби зв'язку й навігаційне обладнання.
Про це повідомив командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, передає "Радіо Свобода".
Військовий додав, що про точний стан переданих Україні кораблів можна буде говорити після проведення відповідних слідчих дій правоохоронними органами.
"Будуть проведені слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, після чого ми будемо мати повну картину стану переданих кораблів. Це дозволить передати інформацію для надання правової оцінки діям Російської Федерації в українських і міжнародних судових інстанціях", – сказав Воронченко.
Український корабель у супроводі судна берегової охорони РФ
dw.com
Нагадаємо, 20 листопада повернуті Росією українські кораблі прибули в порт Очакова (Миколаївська область).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці судно РФ протаранило буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три кораблі.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти нелегально помістили їх у московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
18 листопада о 12:00 за київським часом Росія передала Україні кораблі.
При цьому РФ повернула захоплені катери і буксир у напіврозібраному стані й без бойового запасу.
Як розповів командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.
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