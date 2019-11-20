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20 листопада • оновлено в 23:54
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/ Розслідування

Повернули без обладнання: з'явилися нові деталі про захоплені Росією українські кораблі

1.4т
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На військово-морських судах "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", які повернула Росія, демонтовані деякі засоби зв'язку й навігаційне обладнання.

Про це повідомив командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, передає "Радіо Свобода".

Військовий додав, що про точний стан переданих Україні кораблів можна буде говорити після проведення відповідних слідчих дій правоохоронними органами.

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"Будуть проведені слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, після чого ми будемо мати повну картину стану переданих кораблів. Це дозволить передати інформацію для надання правової оцінки діям Російської Федерації в українських і міжнародних судових інстанціях", – сказав Воронченко.

Український корабель у супроводі судна берегової охорони РФ

Український корабель у супроводі судна берегової охорони РФ

dw.com

Нагадаємо, 20 листопада повернуті Росією українські кораблі прибули в порт Очакова (Миколаївська область).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Тег
Військово-морські сили України
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