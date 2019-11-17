Захоплені Росією українські катери повертаються: ЗМІ дізналися деталі

Захоплені Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" вивели з акваторії "Генмола" в Керчі.
Як передає "Крим.Реалії", вони в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.
Згідно з міжнародною базою відстеження судів Мarine Тraffic, біля берегів окупованого Криму знаходяться українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака". Ймовірно, вони і заберуть захоплені Росією кораблі і доставлять їх в порт.
У той же час, близьке до російськими владі Криму видання "Кримінформ" з посиланням на інформоване джерело у силових відомствах повідомляє, що катери передадуть Україні в "нейтральних водах".
"Деякі дії з передачі українських військових кораблів вже почалися. Катери і буксир будуть доставлені в нейтральні води Чорного моря. Після цього представники української сторони зможуть підійти і забрати кораблі", – повідомив співрозмовник видання.
Нагадаємо, 15 листопада, газета "Коммерсант" повідомила, що Росія поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця. Передача повинна була відбутися до 9 грудня.
Радник президента України Володимира Зеленського незабаром підтвердив, що процес повернення кораблів на завершальному етапі.
Кораблі ВМС України
РБК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві та Києві.
Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.
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