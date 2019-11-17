Захоплені Росією українські катери повертаються: ЗМІ дізналися деталі

Захоплені Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" вивели з акваторії "Генмола" в Керчі.

Як передає "Крим.Реалії", вони в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.

Згідно з міжнародною базою відстеження судів Мarine Тraffic, біля берегів окупованого Криму знаходяться українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака". Ймовірно, вони і заберуть захоплені Росією кораблі і доставлять їх в порт.

У той же час, близьке до російськими владі Криму видання "Кримінформ" з посиланням на інформоване джерело у силових відомствах повідомляє, що катери передадуть Україні в "нейтральних водах".

"Деякі дії з передачі українських військових кораблів вже почалися. Катери і буксир будуть доставлені в нейтральні води Чорного моря. Після цього представники української сторони зможуть підійти і забрати кораблі", – повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 15 листопада, газета "Коммерсант" повідомила, що Росія поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця. Передача повинна була відбутися до 9 грудня.

Радник президента України Володимира Зеленського незабаром підтвердив, що процес повернення кораблів на завершальному етапі.

Кораблі ВМС України РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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