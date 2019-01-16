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/Розслідування

Захопити два моря: в Україні викрили новий план Росії

1.9тЧитати матеріал російською

Росія активно продовжує агресивні дії проти України і відтісняє її з морських узбереж, вдаючись до повзучого наступу в Азовському та Чорному морях.

Як заявив міністр оборони Степан Полторак, країна-агресор робить це під приводом навчань, передає "Прямий".

Він підкреслив, що ЗСУ виконують завдання з патрулювання в акваторії Азовського моря не піддаючись на провокації.

Новини
''Дізнається весь світ'': Україна підготувала для Путіна ''публічний удар'' у Чорному морі
Степан Полторак

Степан Полторак

mil.gov.ua

"Загрози, які є, ми на них реагуємо. Провокація, яку Росія хотіла використовувати для того, щоб загострити обстановку і в самій Україні, і на кордоні, і, можливо, цю провокацію використовувати для відкритої агресії — їм не вдалася, і вони це розуміють. Тому що наші моряки трималися дуже впевнено, вони не порушили жодного нормативного документа, жодного закону і не дали підстав для того, щоб РФ почала цю агресію", — сказав він.

Міністр пояснив, що Росія йде в повзучий наступ для того, щоб максимально ускладнити рух торгових судів.

"І не тільки українських. Тому що, ви розумієте, коли вони обходять зону проведення навчань, вартість продукції, яку вони перевозять, вона буде набагато більше. Тому таку обстановку, яку вони створюють в Азовському морі, вони зараз перекладають і на Чорне море", — додав він.

Ілюстрація. Бойовий корабель РФ у Чорному морі

Ілюстрація. Бойовий корабель РФ у Чорному морі

Фото: Andrii Klymenko

Як писав OBOZREVATEL, раніше Полторак повідомив, що Збройні сили України отримали рекордну кількість озброєння за період дії воєнного стану, яке тривало місяць.

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Теми
Російсько-український конфліктРосійська воєнна загрозаЗагострення в Азовському морі
Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Теги
РосіяМіністерство оборони УкраїниЧорне мореАзовське море
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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