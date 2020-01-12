"Захопимо все до Криму, створимо нову Новоросію": військовий експерт розкрив підступний план Кремля

Президент Росії Володимир Путін не полишає мрію захопити більшу частину України й реалізувати свою ідею про вигаданий концепт "Новоросії".

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив військовий експерт, блогер Олексій Арестович. За його словами, лідер країни-агресора добре розуміє, що у нього немає інструментів тиску на Україну, крім військових і економічних.

Але, судячи з газового порядку денного, з економічними у нього не дуже виходить. Аналогічна ситуація склалася і з військовими важелями тиску, судячи зі стану справ на фронті, зазначає експерт.

Арестович додав, що в західній політологічній науці вважається, що є чотири основні сили: інформаційна, економічна, дипломатична та військова. Путін знає це і використовує повний спектр і проти України, і проти Заходу. Але військова складова все одно залишається для нього ключовою.

"Навіщо інакше треба було витрачати мільярди доларів, своє місце за столом у "Великій вісімці", отримати санкції, втратити тисячі життів, щоб створити два інструменти – "ДНР" і "ЛНР", а потім від них відмовитися. Видно по всьому, що ставка йде на військовий тиск і, як мінімум, на військову риторику. Вони так натякають на Маріуполь, на те, що ми зараз захопимо все до Криму, створимо нову "Новоросію" і так далі", – пояснив Арестович логіку дій Путіна.

Володимир Путін joinfo.ua

За словами експерта, президент України Володимир Зеленський не поступився Путіну у ключових питаннях на переговорах у "нормандському форматі". Тому вся риторика Кремля зараз буде направлена на те, що на Україну треба натиснути до наступної зустрічі лідерів.

"Вони можуть грати тільки зверху вниз, росіяни ніколи не грають на рівних або від низу до верху, тільки військовим шляхом. Не знаю, чи перейде це в практичну фазу, спробу "похитати" фронт трохи сильніше, ніж зараз. Але те, що військовий тиск, військова риторика буде тривати, – сто відсотків, і буде посилюватися з наближенням до нової "нормандської зустрічі", – спрогнозував Арестович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, близький до помічника президента РФ Владислава Суркова, висунув Україні низку зухвалих вимог. Їх виконання нібито необхідне для чергової зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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