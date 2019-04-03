"Захлинувся у відрі з відходами": спливли подробиці вбивства немовля на Сумщині

Загиблий малюк, якого народила горе-матір в Сумській області, з'явився на світ живим, але з ознаками алкогольного отруєння в крові.

У поліції встановили, що 27-річна жінка повідомила, що народила дитину вдома в пластикове відро, яке було заповнене помиями. Після вона викинула тіло немовля в річку. Чи був новонароджений живий, вона не знає, пише 0542.ua.

Відомо, що у неї вже є двоє дітей, проте вона позбавлена батьківських прав на їх виховання через зловживання алкоголем. До того ж кілька років тому жінка також народила дитину і закопала тіло. Але тоді експертиза не могла встановити, народився малюк живим або мати його вбила. Тому жінці вдалося уникнути кримінальної відповідальності.

Але зараз фахівці визначили, що хлопчик народився живим, доношеним і життєздатним, вагою 2,1 кг. Причиною смерті новонародженого стала механічна асфіксія шляхом закриття просвіту верхніх дихальних шляхів рідиною. Тобто, малюк захлинувся в відрі з відходами.

Горе-матері вручено повідомлення про підозру по ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Вирішується питання про проведення стосовно підозрюваної психолого-психіатричної експертизи. Якщо жінку визнають осудною, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Смерть немовля в Сумській області Омськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумській області, в селі Недригайлів, 27-річна мати викинула свою новонароджену дитину в річку.

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