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''Захлинуться в хаосі'': озвучений прогноз, як Україна врятує Росію

12.5тЧитати матеріал російською

Зараз Україна цілеспрямовано руйнує популярний в РФ міф "русского міра". Через це протягом найближчих п'яти років Росія захлинеться в хаосі, створеному Кремлем.

Про це в ефірі ObozTV заявив футуролог Олексій Толкачов. За його словами, в такому випадку саме Україна виступить стабілізаційним фактором розпаду Російської Федерації

"Причому від Чорного моря до Уралу. Територія Росії – це не те, чого ми повинні лякатися. Це територія нашої експансії. І експансія повинна відбуватися культурна, світоглядна, цивілізаційна. Не танками, як це намагається робити Росія", – запевнив Толкачов.

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Він підкреслив, що Україна повинна стати для РФ прикладом. Виступити законодавцем моди на способи вирішення політичних проблем, на співіснування в суспільстві, на нову систему освіти і нову систему охорони здоров'я.

"Сьогодні ми закриваємо тисячолітній гештальт повернення до власного коріння. Адже ми насправді є Київською Руссю. Тобто, нам треба усвідомити, ким ми були. І зараз відмовитися від цієї ментальності, заявляючи що ми молода, незалежна країна, що нас завжди гнобили, ми нещасні... Та ми не нещасні! У нас величезна історія в півтори тисячі років!" – обурився футуролог.

''Захлинуться в хаосі'': озвучений прогноз, як Україна врятує Росію

"В Росії однозначно буде загострення її невдоволення щодо України, тому що ми зараз забираємо історію і частину світогляду у них. Їм нема на що спертися: коріння в Києві, церква розвалюється, що робити?" – підсумував Толкачов.

Раніше в ефірі ObozTV блогер і журналіст Кирило Сазонов заявив, що Росія зараз утримується від розвалу тільки президентом Володимиром Путіним. У разі його смерті системна криза зруйнує Російську Федерацію.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загрозаКриза в Росії
Особа
Олексій Толкачев
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіявійнаконфлікт
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Одно и тоже уже хрен знает сколько лет ,неужели на этих футурологов еще кто то обращает внимание.Лучше что ли на картах кинуть .
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Укросвинарня это большое хранилище замороженной хохлятины, которое используется Западом в качестве барьера между ним и Россией. По мере надобности мясо размораживается и частично утилизируется в различных конфликтах.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Нее... мне предсказания футыролога Латыниной больше понравилось - эта дура сказала что Крымчане запросятся взад (на Афроукраину) когда увидят через пролив новые современные небоскребы ….
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