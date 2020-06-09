Захисники України дали потужну відсіч військам Росії на Донбасі: деталі боїв

У вівторок, 9 червня, російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, терористи застосували заборонені міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, але в результаті боїв ніхто з українських військових не постраждав.

Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Новолуганське, Новотошківське, Шуми і Хутір Вільний.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – відзначили в зведенні.

Карта ООС 9 червня Міноборони

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як іноземні найманці, які повірили Росії, розплачуються за свої криваві злочини на Донбасі.

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