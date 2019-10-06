Захисник України Дейкун загинув від обстрілів у зоні ООС: фото героя

У неділю, 6 жовтня, терористи 17 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Від обстрілу противником зі стрілецької зброї позицій 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр у Красногорівці загинув старший солдат Іван Дейкун.

Як повідомляє "Цензор", заступник командира бойової машини – навідник-оператор 1-го мехбату 28-ї ОМБр отримав несумісні з життям поранення грудної клітини калібром 7,62 мм.

Дейкун Іван Вікторович народився 23 липня 1978 року. Тіло військовослужбовця направлено у морг Курахівської ЦРЛ Донецької області.

Як повідомляє "Думська", загиблий боєць – уродженець Южноукраїнська Миколаївської області.

"41-річного старшого солдата вразили декілька куль, випущених із великокаліберного кулемета. Він помер на місці від больового шоку і втрати крові", – йдеться у повідомленні.

Іван Дейкун censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод. Раніше найманці РФ 24 рази обстріляли позиції наших військових.

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