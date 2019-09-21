Захищав Україну на Донбасі: стало відомо про трагічну смерть воїна ЗСУ

У лікарні Польщі помер український військовий, учасник бойових дій на Донбасі Микола Гладій.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook 53-ї окремої механізованої бригади, в складі якої воїн виконував бойові завдання в АТО та під час операції ООС.

Інформації про те, з якої причини військовий знаходився в лікарні і що стало причиною смерті, поки немає.

Загинув воїн ЗСУ РБК-Україна

Відомо, що він народився в 1973 році й був родом із Довгого Войнилова Івано-Франківської області. Чоловіка поховають у рідному селі у Верхнянській ОТГ.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бійці Збройних сил України посіли стратегічно важливі позиції близько окупованої бойовиками Горлівки. У день захоплення позицій бійці на передовій відбили 13 ворожих атак

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