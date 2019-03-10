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"Захищали теріторіальну цілісність": терористів "ДНР" звинуватили в масових розстрілах

1.6тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" неодноразово зачищали цілі селища на сході України. Сім'ї, включаючи жінок і дітей, вирізалися за те, що допомагали українцям.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL пише Фашик Донецький. Він наводить розповідь одного з штурмовиків терористичного "ополчення".

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

enigma.ua

"Першого українця я вбив за те, що на питання: "Навіщо ти сюди прийшов?", він відповів щось на зразок: "Захищати теріторіальну цілісність України". Він був полонений, але я вирішив, що немає йому пощади. І пристрелив на очах у його товаришів по службі" ,– процитував блогер.

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Він також розповідає про те, що після накриття українських позицій російською артилерією терористи шукали і вбивали поранених бійців ЗСУ. Зазвичай залишали лише кількох полонених, яких передавали в Росію для картинки в ЗМІ.

"Ми з'ясували причину, по якій ніяк не можемо взяти Вуглегірськ: в Вуглегірську було багато зрадників Донбасу, хлопців з Горлівки, Донецька, Луганська, Макіївки, які воювали на стороні "хунти". Факт того, що ми воюємо проти своїх земляків, нас сильно злив. Тому при найменшій підозрі, що в будівлі знаходяться "укри", ми підганяли гаубиці і стріляли по ним прямою наводкою. Зачистка робили гранатами і "Джмелями", щоб гарантовано. Правда, потім нам дали добро на те, щоб вбивати і не брати в полон всіх тих, у кого прописка з Донбасу. Я дуже радів тому, бо дуже хотів особисто покарати зрадників динири", – підвів підсумок Фашик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Крачук заявив, що Донбас уже ніколи не буде таким, як раніше. А діти на окупованих територіях вже виросли за роки війни.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"Новини Донбасу
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