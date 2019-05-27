"Захищала Трампа і допомагала Соросу": Джуліані розкрив інтриги екс-посла США в Україні

Екс-посол США в Україні Марі Йованович брала участь у брудній дискредитаційній кампанії проти американського президента Дональда Трампа.

Крім того, вона відстоює інтереси мільярдера Джорджа Сороса. Про це розповів особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю "Цензор. НЕТ".

"В тій чи іншій мірі вона (Йованович. – Ред.) буде працювати на Сороса. Все, що я можу сказати, – це те, що я про неї чув. А саме – що її посольство було щільно замішане в розшуку брудної інформації та фабрикації її проти людей, зайнятих у кампанії Трампа. Ще вони були щільно залучені до допомоги Соросу (враховуючи блокування одного з кейсів, який міг би йому нашкодити), і в цій справі представником були вона та Джордж Кент. Власне, вони і підготували всю цю історію зі спеціальним прокурором", – говорить він.

Рудольф Джуліані "Цензор. НЕТ"

Джуліані додав, що всі ці події розвивалися до того, як Йованович отримала за них свою винагороду у вигляді посади посла США в Україні. Адвокат підкреслив, що люди, які працюють проти Трампа, звели підсумки своїх підступів воєдино, а потім використовували інформацію як спосіб захистити Сороса.

"Це виглядає жахливо. Адже якщо ми читаємо вам лекції про корупцію, то не можна щоб на цьому фону у нас сидів наш власний корупціонер", – обурився Джуліані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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