"Захищала Трампа і допомагала Соросу": Джуліані розкрив інтриги екс-посла США в Україні

Екс-посол США в Україні Марі Йованович брала участь у брудній дискредитаційній кампанії проти американського президента Дональда Трампа.
Крім того, вона відстоює інтереси мільярдера Джорджа Сороса. Про це розповів особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю "Цензор. НЕТ".
"В тій чи іншій мірі вона (Йованович. – Ред.) буде працювати на Сороса. Все, що я можу сказати, – це те, що я про неї чув. А саме – що її посольство було щільно замішане в розшуку брудної інформації та фабрикації її проти людей, зайнятих у кампанії Трампа. Ще вони були щільно залучені до допомоги Соросу (враховуючи блокування одного з кейсів, який міг би йому нашкодити), і в цій справі представником були вона та Джордж Кент. Власне, вони і підготували всю цю історію зі спеціальним прокурором", – говорить він.
Рудольф Джуліані
"Цензор. НЕТ"
Джуліані додав, що всі ці події розвивалися до того, як Йованович отримала за них свою винагороду у вигляді посади посла США в Україні. Адвокат підкреслив, що люди, які працюють проти Трампа, звели підсумки своїх підступів воєдино, а потім використовували інформацію як спосіб захистити Сороса.
"Це виглядає жахливо. Адже якщо ми читаємо вам лекції про корупцію, то не можна щоб на цьому фону у нас сидів наш власний корупціонер", – обурився Джуліані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з тоді ще майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.
Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про приписуване Росії втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віце-президента США Джозефа Байдена з газовою компанією, яка належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
Лещенко заявив, що не причетний до втручання у вибори президента США. Розслідування, розпочате за цим фактом, нібито було ініційоване окремими представниками чинної української влади для того, щоб заручитися підтримкою Вашингтона і нового президента України.
Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лещенка викличуть на допит у ГПУ. Найімовірніше, політику вручать підозру про розголошення даних досудового слідства.
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