"Захищає від укрф*шистів": на Донбасі засікли чергового найманця Путіна

На території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей помітили чергового російського військового, який воює на боці терористів.

Відео з найманцем опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст і блогер Олександр Тверський.

Терорист, який представився Олегом, заявив, що нібито приїхав на Донбас "добровольцем".

"Приїхав захищати народ Донбасу від свавілля української влади, які незаконно прийшли до влади в Києві. Від укрф*шистів, які чинять тут свавілля: мінські домовленості не дотримуються, люди мирні гинуть постійно, обстріли..." - висловився він.

За його словами, всю цю інформацію він знає напевно і ніяких доказів йому не потрібно.

Він також визнав, що в Харкові у нього живе бабуся і далекі родичі, але зв'язок з ними він не підтримує.

За кадром, журналіст повідомив, що Олег нібито приїхав воювати на Донбас "за покликом серця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше черговий найманець на Донбасі зганьбився на камеру, оскільки не зміг вимовити назву селища.