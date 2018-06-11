УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Захищає від укрф*шистів": на Донбасі засікли чергового найманця Путіна

2.3тЧитати новину російською

На території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей помітили чергового російського військового, який воює на боці терористів.

Відео з найманцем опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст і блогер Олександр Тверський.

Терорист, який представився Олегом, заявив, що нібито приїхав на Донбас "добровольцем".

"Приїхав захищати народ Донбасу від свавілля української влади, які незаконно прийшли до влади в Києві. Від укрф*шистів, які чинять тут свавілля: мінські домовленості не дотримуються, люди мирні гинуть постійно, обстріли..." - висловився він.

Новини
Посилають як приманку: розкрита схема російських найманців на Донбасі

За його словами, всю цю інформацію він знає напевно і ніяких доказів йому не потрібно.

Він також визнав, що в Харкові у нього живе бабуся і далекі родичі, але зв'язок з ними він не підтримує.

За кадром, журналіст повідомив, що Олег нібито приїхав воювати на Донбас "за покликом серця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше черговий найманець на Донбасі зганьбився на камеру, оскільки не зміг вимовити назву селища.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Тверський
Місце
Україна
Об'єкти
терористи "ДНР"Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги