"Захід не засвоїв уроки": Казарін попередив про загрозу нових окупацій Росією

У середині ХХ століття Захід намагався налагодити відносини з СРСР і не завадив його вторгненню в Чехословаччину. Сучасні події свідчать про те, що Москва може знову скористатися прагненням Європи і США до партнерства і повторити те ж саме в інших країнах.

Таке застереження озвучив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Росія окупант "Военное обозрение"

"У кінці 60-х років Захід намагався дружити з СРСР. Заради політики розрядки західний світ проігнорував вторгнення в Чехословаччину. Всім потрібні були торгові угоди і тому на придушення "празької весни" просто заплющили очі. Розрядка потрібна була і Москві. Реформи в економіці, розпочаті після усунення Хрущова, провалилися. Спад фіксувався навіть в офіційній статистиці. Союзу потрібен був перепочинок, щоб залатати дірки. Москві пощастило. В США вважали, що потрібно огорнути СРСР павутиною спільних інтересів, щоб приборкати радянську експансію", – нагадав про сумний історичний досвід замирення агресора він.

У результаті, підкреслює Казарін, СРСР отримав західні кредити і технології, наростив хімічну і військову промисловість і руки радянського керівництва стали розв'язані. Крім того, з кубинців Москва спорудила щось на кшталт іноземного легіону й відправляла його воювати в Анголу, Ефіопію, Лаос, Мозамбік і Гвінею-Бісау.

"Перепочинок дозволив СРСР переозброїтись і віддихатися. Проблема була в тому, що захід сприймав Радянський союз як звичайну державу, яка підпорядковує політику цілям своєї економіки. А все було навпаки. Москва підкоряла свою економіку завданням своєї політики. Відтоді минуло 50 років, але деякі уроки, судячи з усього, Захід так і не засвоїв", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Роман Цимбалюк спрогнозував, що заради збереження влади після 2024 року президент Росії Володимир Путін піде на створення нової держави, в яку в тому числі увійдуть терористичні "Л/ДНР".

Також є загроза "приєднання" до Росії Білорусі, проте її лідер Олександр Лукашенко заявив, що що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Російської Федерації.

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