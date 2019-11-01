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1 листопада • оновлено в 23:37
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Росія повинна відновлювати Донбас: Захарова вибухнула маренням про "екстремістів"

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У РФ назвали екстремістською заяву міністра інфраструктури України Владислава Криклія про необхідність виплати від Росії репарацій за окупацію Донбасу.

Так на слова міністра відреагувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає РБК. Вона висловила думку про те, що Криклій, можливо, "не розуміє значення слова репарації".

"Якщо ж термін був використаний свідомо, то заява не тільки нерозумна, але й екстремістська", – стверджує вона.

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Нагадаємо, міністр інфраструктури заявив, що після виплати репарацій Україна буде проводити відновлення регіону.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, Офіс президента оцінив мінімальну вартість відновлення транспортної інфраструктури, промислових, житлових і адміністративних приміщень Донбасу в 372 млн євро.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Марія Захарова Владислав Криклій 
Теги
Донбас Новини Донбасу пропаганда
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