На окупованому Донбасі на території розташування 5 ОМСБр терористів відкрили меморіал ліквідованому ватажкові терористів Олександру Захарченку.
Підтверджуючі фото опублікував в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Не забули запросити і путлєрюгенд", – написав він під знімками з молодими курсантами під прапорами терористичної "республіки".
У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку
Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)
Примітно, що на меморіалі з фото Захарченко розмістили його цитату про те, як перемогти в "громадянській" війні з відсиланням на традиційне виправдання російської пропаганди агресії Росії.
У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку
Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)
На відкриття пам'ятника прийшов і чинний ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він поклав до меморіалу квіти.
У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку
Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)
У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" відкрили пам'ятник Захарченку на місці його поховання. На могилі встановили цілий меморіальний комплекс.
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