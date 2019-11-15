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15 листопада • оновлено в 23:47
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З квітами та "югендом" Путіна: окупанти відкрили ще один меморіал Захарченку на Донбасі. Фото

1.2т
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На окупованому Донбасі на території розташування 5 ОМСБр терористів відкрили меморіал ліквідованому ватажкові терористів Олександру Захарченку.

Підтверджуючі фото опублікував в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Не забули запросити і путлєрюгенд", – написав він під знімками з молодими курсантами під прапорами терористичної "республіки".

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У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Примітно, що на меморіалі з фото Захарченко розмістили його цитату про те, як перемогти в "громадянській" війні з відсиланням на традиційне виправдання російської пропаганди агресії Росії.

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

На відкриття пам'ятника прийшов і чинний ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він поклав до меморіалу квіти.

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

У "ДНР" відкрили меморіал Захарченку

З квітами та "югендом" Путіна: окупанти відкрили ще один меморіал Захарченку на Донбасі. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" відкрили пам'ятник Захарченку на місці його поховання. На могилі встановили цілий меморіальний комплекс.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Вбивство Олександра Захарченка Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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коршун федот
коршун федот
Начинайте строить меморал зверьку пушилину.
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