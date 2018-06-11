Захарченко присвоїв собі нову "високу посаду"

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко відсторонив "віце-прем'єра уряду республіки" Олександра Тимофєєва ("Ташкента") від керівництва так званої громадської організації "Оплот Донбасу".

Відзначається, що актив "Оплоту", що складається з бойовиків-ветеранів, терміново зібрали на позачергову конференцію, на якій і був "обраний" Захарченко, передає "ОстроВ".

Главою "Оплоту" Тимофєєв пробув трохи більше місяця - з 26 квітня 2018 року. Тепер він зайняв посаду "заступника голови". За дану ротацію "оплотовці" проголосували одноголосно.

"Ватажок "ДНР" Захарченко, таким чином, поповнив своє "портфоліо" ще однією "високою посадою". Раніше він, теж одноголосно, був обраний "головою" по суті правлячої на окупованій частині Донецької області партії "Донецька республіка", - пише видання .

Як повідомляв OBOZREVATEL ,раніше був озвучений прогноз, ким Путін замінить Захарченко на посаді ватажка "ДНР".