Захарченко пригрозив Україні "морськими Чебурашка"

Ватажок терористів так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що бойовики "залишають за собою право" відкривати вогонь у разі загрози боку сил ОС під час проведення ними навчань в Азовському морі.

"На жаль, виставка, яка пройшла 9 травня, не могла показати весь комплекс і міць ВПК, якого ми робимо." Чебурашки "морського базування у нас теж є. Якщо вони оголосили вчення в" наших "прибережних водах, то залишаю за собою відкрити навчальні стрільби з водних цілям ", - заявив журналістам Захарченко, передає РІА Новости.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Андрій Норкин заявив про те, що окуповані території Донбасу є "реальною державою", яке вдалося побудувати за майже чотири роки завдяки покупкам зброї у ВСУ .

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Захарченко випадково "засвітив" російську зброю в "ДНР" .