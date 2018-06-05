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Захарченко пригрозив Україні "морськими Чебурашка"

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Ватажок терористів так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що бойовики "залишають за собою право" відкривати вогонь у разі загрози боку сил ОС під час проведення ними навчань в Азовському морі.

"На жаль, виставка, яка пройшла 9 травня, не могла показати весь комплекс і міць ВПК, якого ми робимо." Чебурашки "морського базування у нас теж є. Якщо вони оголосили вчення в" наших "прибережних водах, то залишаю за собою відкрити навчальні стрільби з водних цілям ", - заявив журналістам Захарченко, передає РІА Новости.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Андрій Норкин заявив про те, що окуповані території Донбасу є "реальною державою", яке вдалося побудувати за майже чотири роки завдяки покупкам зброї у ВСУ .

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Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Захарченко випадково "засвітив" російську зброю в "ДНР" .

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
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Д Алексей
Д Алексей
а на Чебурашках морского базирования служат ЧЕБУРАТОРЫ. ахахаха, какой он смешной этот чудак захарченко у которого бабуля была в концлагере Рейкьявика
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
когда эта тварь сдохнет уже
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
господи когда уже эту обезьяну отправят кур кормить,урод когда ты и тебе подобные сдохнут
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