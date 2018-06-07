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Тимчук пояснив, що трапилося з ватажком "ДНР"

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У ватажка "ДНР" Олександра Захарченка є підрозділ, "який підпорядковується особисто йому, який фактично є його "преторіанською гвардією".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.

Відповідаючи на запитання, чи може терорист відмовитися виконати наказ кремлівського куратора покинути пост і чинити опір спробам його зміщення, нардеп зауважив: "Часи, коли ватажки "ДНР" і "ЛНР" могли оточувати себе особистою гвардією, яка повністю їм підконтрольна, і забезпечити собі якийсь рівень безпеки - вже давно пройшли".

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Тимчук визнав: у ватажка "ДНР" є підрозділ, підконтрольний тільки йому, "проте слід враховувати той фактор, що у всіх подібних підрозділах знаходяться агенти контррозвідки".

"Російські спецслужби оточують повністю не тільки Захарченка, але і всю його обслугу, щоб контролювати кожен його крок", - запевнив він.

"Теоретично Захарченко може протестувати, але тоді його доля точно буде вирішена. Думаю, він прекрасно це розуміє", - резюмував нардеп.

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Як писав OBOZREVATEL, джерела видання "Примітки" повідомляють про те, що кремлівські куратори Донбасу прийняли рішення про усунення Захарченка з "посту" "лідера" "ДНР".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Олександр ЗахарченкоДмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкт
Новини ДНР
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