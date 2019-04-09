"Захарченко готував "ДНР" до розширення": Прилєпін зробив скандальну заяву

Російський письменник Захар Прилєпін, колишній радник ватажка "ДНР" Олександра Захарченка заявив, що команда ліквідованого терориста готувала "республіку" до розширення.

В ефірі пропагандистського телеканалу він спростував звинувачення в захопленні підприємств і корупції, в яких звинувачує "нове керівництво", глава "ДНР" Денис Пушилін своїх попередників, передає "Политнавигатор".

"Я б найменше хотів потрапити між молотом і ковадлом і давати коментарі тих подій, фахівцем з яких я не є. Я виступав і працював довгий час радником Захарченка, я ніколи не чіпав жодної економіки, спеціально дистанціювався від цих питань і ніколи в них не заглиблювався... Це була військова економіка, люди, які там працювали, вибудували систему за тими принципами, за якими вона у стані війни вибудувалася", — сказав він.

За словами Прилєпіна, 90% коштів, які досягалися цією економічною машиною, йшли "на створення оборонки Донбасу, який збирався не тільки воювати і захищатися, але і розширюватися".

Захар Прилєпін Facebook Володимира Семенова

"Я знаю кількість грошей, які були в це вкинуті, і розумію рівень життя людей, які керували республікою. У нас, перепрошую, якісь начальники дорожньої служби середнього рівня живуть краще. Люди, які керували країною, і побут яких я спостерігав з року в рік, він не передбачає того, про що ви натякнули, що там якісь були схеми", — відповів він.

"Думаю, що відбувається перерозподіл економічних ресурсів, і прийшли якісь інші люди, які хочуть отримати щось, що вони ще не отримали. Внаслідок цього робляться якісь недалекоглядні заяви, які не треба було вимовляти вголос", — припустив Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прилєпін заявляв, що може повернутися на фронт будь-якої миті. Для цього нібито потрібен всього один дзвінок від інших окупантів.

Письменник-терорист також погрожував українцям пекельними муками за вихід з-під контролю Московського патріархату.

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