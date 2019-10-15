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16 жовтня • оновлено в 00:31
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Убили КДБісти-пенсіонери? Засновник "ДНР" зробив гучну заяву про ліквідацію Захарченка

2.3т Читати матеріал російською

Операцію ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка здійснили агенти КДБ, яким не менше 70 років.

Таку заяву в інтерв'ю пропагандистському каналу "Царьград" зробив один із перших ексватажків терористичної "республіки" Олександр Бородай. Він вважає, що вони нібито працювали під контролем СБУ.

"Справа в тому, що, ще натякну, архіви Комітету державної безпеки СРСР, тоді ще обласні, після розпаду Союзу опинилися в Києві. І в цих архівах містилися дані про агентів ще радянського часу. Парадоксально, але факт. Всі заарештовані у справі – люди, так би мовити, глибоко пенсійного віку", – сказав він.

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Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

baza.io

Бородай стверджує, що спецслужбі знадобилися саме пенсіонери-виконавці, щоб вони опинилися поза підозрою.

На думку росіянина, між ліквідацією Захарченка та Михайла Толстих ("Гіві") й Арсенія Павлова ("Мотороли") не варто проводити паралелі.

"Вбивство "Гіві" – це одне, вбивство "Мотороли" – зовсім інше, і вбивство Олександра Захарченка, Саші Захарченка – зовсім третє. У кожного вбивства є свої виконавці, свої причини та свої технічні моменти", – сказав Бородай.

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У випадку з "Моторолою", за його словами, мали місце "місцеві розборки" з криміналом, а не робота силовиків.

"Зі стародонецьким криміналом, який, так би мовити, не дуже затишно почуває себе в нинішньому стані в республіках", – стверджує він.

Вбивство "Гіві", на його думку, – вдала спецоперація СБУ. Як сказав екстерорист, "закинуті агенти" прибули на територію, контрольовану "ДНР", щоб ліквідувати Толстих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку.

Пізніше окупанти приставили охорону до могили Захарченка на кладовищі в Донецьку, побоюючись "диверсантів з України".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Вбивство Олександра Захарченка
Особи
Олександр Захарченко Олександр Бородай Михайло Толстих (Гіві) Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу
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