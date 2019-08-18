Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
Журналіст Всі статті автора

Захар Прилепин: самый кассовый из убийц

1.5т Читати матеріал російською

На днях популярный в русском рейхе писатель с псевдонимом Захар Прилепин (кстати, постоянный гость "Дождя" и "Эха Москвы") рассказал в интервью одному "либеральному" журналисту, как много он убил украинцев на Донбассе. Как он и его подельники из какого-то дыныыровского батальона творили "абсолютный беспредел", убивая, убивая, убивая граждан другой страны.

Действительно ли "литературный политрук Прилепин" такой "бравый герой русского мира" или всё это людоедский пиар-свистёж — неизвестно. Но интервью хорошее. В том плане, что втянет на уголовное дело в Украине и на объявление его в международный розыск по обвинению в наёмничестве и терроризме. Надеюсь, что украинские власти сделают свою часть работы, и "чистосердечное признание" писателя-террориста не останется без внимания не только у нас, но и на Западе, куда он так любит ездить. А его уверенность в полной безнаказанности слегка померкнет.

Новини
Троянский конь Путина: почему Венедиктов хуже Медведчука

На самом же деле мне кажется, что товарищ банально набивает цену себе и своим свежим ублюдочным лит. творениям в глазах у фашизированной рейхс-публики. Но это всего лишь предположение — правду когда-нибудь выяснят следствие и суд, на котором Прилепин вряд ли будет выглядеть столь же браво. А подробнее о том, кто такой Прилепин, которого я до войны немного знал лично, — в свежем ролике на моем канале в YouTube.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Тег
терористи "ДНР"
Джерело
Джерело: Facebook Айдера Муждабаева
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
убийца, который хвалится убийством.. Что может быть хуже? НИЧЕГО. Мразь паРашная!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...