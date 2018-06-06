Погрожують відрізати руку та ганьблять перед сусідами: як колектори тероризують українців

Колекторські компанії в Україні від загроз переходять до справи - відбирають у людей речі, погрожують їхнім дітям і ганьблять громадян перед сусідами. У поліції запевняють: таких колекторів затримують і передають до суду.

Як з'ясував OBOZREVATEL, тепер з колекторами борються і силовими методами. Ціна питання - 6 тисяч гривень.

Ганьблять перед сусідами

Молода мама Світлана розповіла нам, як одного вечора виявила в під'їзді безліч оголошень про те, що винна гроші банку.

Pikabu

"На початку травня до мене почали телефонувати колектори. Виявляється, мій чоловік, з яким ми не живемо разом уже півроку, заборгував за кредитною картою. Вони називають суму 19 тисяч гривень. Я їм ввічливо пояснила, що ми давно роз'їхалися, і я не знаю, де він. Але вони виставили ультиматум: або я сама сплачую борг, або знаходжу його і змушую платити. А ввечері весь під'їзд був обвішаний папірцями: що "кредитор" розшукує мого чоловіка. А на самих дверях в мою квартиру був напис: "Банк має намір забрати цю квартиру за борги". Весь будинок тепер про це знає і мені дуже соромно перед сусідами", - каже Світлана.

У Світлани півторамісячна дитина і від переживань зникло молоко. Вона викликала поліцію, але та приїхала лише наступного дня. Написала листа до банку. Однак через тиждень колектори дісталися до її сторінки в соцмережах. "Написали усім моїм друзям зі списку, що я винна банку гроші", - розповіла дівчина.

Наступного дня в її під'їзді з'явилися нові наклейки. "Там було написано, що я проживаю за цією адресою і є боржником банку. Мовляв, сусіди, допоможіть мені, скиньтесь грошима, хто скільки може". Я знову зателефонувала в поліцію, вони передали це до РВВС, а звідти мені прямо сказали, що не приїдуть, я можу повторно написати заяву, але вони нічого колекторам зробити не можуть", - продовжує Світлана.

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Погрожують синові

Історія Світлани не рідкість. Нещодавно колектори погрожували киянці Олександрі. Як з'ясувалося, колись кредит у банку взяв її дядько. "Вони знайшли номери телефонів - мій і мого неповнолітнього сина-школяра. Стали мені телефонувати і погрожувати. Потім подзвонили синові і сказали, що відріжуть йому руку. Знайшли його сторінку в соцмережах, зламали, і його фото з вульгарними написами розіслали друзям", - поскаржилася нам жінка.

Щоправда, згодом колекторська компанія вибачилася перед Олександрою.

А в Харківській області колектори атакували невелику компанію. "Один наш співробітник був присутній при оформленні кредиту свого знайомого. Божиться, що не виступав гарантом. Спочатку дзвонили йому, тепер відшукали мобільні телефони всіх співробітників фірми і дзвонять кожному по 40 разів на день. Працює автовідповідач з різних номерів. Не піднімати трубку взагалі ми не можемо, адже нам і клієнти дзвонять. Це якийсь жах", - повідомила нам співробітниця компанії Вікторія.

Шлють липові рішення суду

Юристи кажуть, що колектори нині стали креативними.

"Останнім часом колектори від імені відомого державного банку розсилають боржникам нібито судові рішення. Туди вписують не тільки суму боргу, але і якісь комісії, штрафи, судові витрати тощо. Суми виходять космічними. Коли люди це бачать, то починають нервуватися. І не звертають уваги, що десь внизу дрібним шрифтом написано, що це якийсь проект рішення суду. Тобто абсолютно липовий документ. Часто люди відразу йдуть платити хоча б свій борг, на що колектори і розраховують", - каже адвокат Андрій Вареник.

До речі, колектори прекрасно розуміють, що якщо вони будуть діяти старими методами - напади, зломи дверей, то самі можуть потрапити під статтю. "Вони розуміють, що якщо будуть погрожувати або нападати на боржників, то можуть мати справу з поліцією. А ось за обклеювання під'їзду оголошеннями їм нічого не буде, адже там не написано, що це зробили саме вони. Важко довести, що саме вони зламали вашу сторінку", - стверджує адвокат.

Спікер поліції Київської області Микола Жукович підтверджує - тепер з колекторами, які застосовують погрози або фізичну силу, борються жорсткіше.

"У нас були випадки у Києво-Святошинському районі, коли такі колектори погрожували людям. Вони були дуже здивовані, що їх не просто затримували, а й заарештовували. Наприклад, прийшли такі люди до людини і спробували забрати її речі. При гарній комунікації з прокуратурою ми змогли їх заарештувати. Інша річ, що коли матеріали передають до суду, то сам суд приймає за ними м'які рішення. Дає умовні терміни, і вони виходять на волю", - зазначив OBOZREVATEL Жукович.

Він радить, в разі погроз фізичною розправою, нападу, спроби злому негайно звертатися в поліцію. "Ми відразу починаємо документувати всі телефонні дзвінки і затримуємо злочинців", - говорить Жукович.

Як захиститися

Що стосується настирливих дзвінків, зломів соцмереж, то тут ситуація складніша. "Так, бувають такі випадки, коли колектори настирливо телефонують, пишуть вашим друзям, сусідам, родичам, вламуються на ваші сторінки в соцмережах. Є спосіб їх ігнорувати, ставити номери телефонів у чорні списки, не спілкуватися з ними, поки їм не набридне, і вони не побачать, що толку не буде. Тим більше якщо цей борг не ваш", - радить адвокат Вареник.

Також юрист каже, що якщо борг невеликий і він дійсно ваш, то легше його оплатити і закрити питання.

"Або вийти на переговори з колекторами. З'ясувати для початку, які їхні повноваження на ваш кредит, чи є у них договір про переуступку вашого боргу від банку, уточніть про яку суму йдеться. Якщо на ваш борг накрутили ще якісь гроші, то пояснити, що платити ви будете тільки те, що повинні. Але обов'язково платити офіційно, отримавши на руки папір про оплату. Якщо вони не відстануть, тоді звертатися до суду", - радить адвокат.

А в разі погроз і нападів - викликати поліцію. "І пам'ятайте, що ніякі колектори не мають права приходити до вас і вас виселяти. На це має право тільки Державна виконавча служба. Тому якщо колектори з'являться відбирати у вас житло, то женіть їх і викликайте поліцію", - зазначив Вареник.

Сила на силу

Юрист Іван Ліберман також зазначає, що останнім часом колектори почали гурутвати загони так званих тітушок.

"Приходять виселяти людей з групою підтримки. Хлопці спортивної зовнішності стоять внизу і очікують команди. Вони ж можуть охороняти відібрану квартиру. Але і у антиколекторів теж є послуга - фізична охорона майна боржника. Вони також тепер надають послуги із захисту або повернення нерухомості господареві за допомогою сили. А тепер ще й такі силові антиколекторські послуги надають і деякі громадські організації. Тобто сила на силу", - повідомив нам Ліберман. В середньому така послуга коштує 6 тис грн.