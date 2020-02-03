Загрожують інфекціями та смертю: українські лікарні заполонило "російське" підроблене обладнання

В українські лікарні під виглядом нових імпортованих апаратів декілька років тому доставили фальсифіковані стерилізатори, які використовують для дезінфекції хірургічних інструментів та матеріалів. Попри розслідування у справі, підробки досі залишаються в медустановах і загрожують призвести до зараження пацієнтів під час операції.

Такі автоклави сумнівного походження отримали щонайменше чотири медичні установи, серед яких навіть пологовий будинок. Водночас обвинувачений підприємець із Полтави продовжує реалізовувати свою продукцію. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зокрема, вживані парові стерилізатори під виглядом нових постачили в Ужгородський пологовий будинок та лікарню при МВС у Полтавській області. Крім цього, їх продали в Миргородську й Кіцманську центральні районні лікарні. Закупівлі відбувалися у 2015-2016 роках.

Фальсифіковані стерилізатори продовжують постачати до медзакладів України

За вказаними фактами СБУ провела розслідування, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У ньому йдеться про те, що постачальник пропонував апарати нібито щойно вироблені в російській Тюмені. Насправді ж вони були старі.

"На автоклавах компанії "Тюмень медіко Україна" підробили маркування, зокрема, помітні зміни серійних номерів, включно з датою виготовлення. За словами її керівника, на українському ринку обладнання тюменського виробника раніше становило майже 90%. Але він зазначив, що з 2013 року його фірма не завозила продукцію тюменського заводу й нічого не продавала полтавським підприємствам", – йдеться в повідомленні.

Полтавець продавав до лікарень старі стерилізатори під виглядом нових тюменського виробництва

За даними Міністерства охорони здоров’я, стерилізатор, який уже введений в роботу, можна експлуатувати не більше, ніж п’ять років. СБУ ж встановила, що схему із "реставрації" таких парових стерилізаторів організував підприємець Володимир Сушко. Видання підкреслює, що він із дружиною Світланою володіє декількома фірмами, які вони зареєстрували в себе вдома в Полтаві.

"Ці компанії, а також пов’язані з ним приватні підприємці, реалізовували обладнання через державні закупівлі й прямі договори. Слідство встановило, що в період 2015-2016 років вони продали неякісної продукції на понад 400 тисяч гривень", – пишуть розслідувачі, додаючи, що насправді "підприємці" збули автоклавів і послуг з їхнього ремонту приблизно на три мільйони гривень.

Полтавець продавав до лікарень старі стерилізатори під виглядом нових тюменського виробництва

За словами самого Сушка, він не возив обладнання за 2,5 тисячі кілометрів із Тюмені, а купував його на території України – в Харкові, Одесі та Полтаві. Чоловік також підтвердив, що в одній із лікарень, у Миргороді, апарати справді виявилися неякісними, однак він їх нібито ремонтував.

А ось за даними слідства, підприємець скуповував підробки за готівку "у невстановленої досудовим слідством особи". Декілька місяців тому йому вручили підозру за реалізацію фальсифікованого медичного обладнання, яке "несе загрозу життю та здоров’ю не лише персоналу медичних закладів, а і пацієнтам, оскільки їхня експлуатація може призвести до зараження інфекційними хворобами".

Найсуворіше покарання, яке може загрожувати чоловіку, це штраф у 17 тисяч гривень та заборона займатися підприємництвом терміном до трьох років.

Полтавець продавав до лікарень старі стерилізатори під виглядом нових тюменського виробництва

"А поки табу на бізнесову діяльність чоловіка немає, фірми Володимира Сушка досі виграють державні торги й постачають свою продукцію. Також, за словами підприємця, їхні автоклави купують і приватні клініки", – стверджує видання.

Як зізнався сам Сушко, протягом трьох останніх років пов'язані з ним підприємства продали такі підробки вже до 18 лікарень по всій Україні. І жоден із куплених у нього автоклавів не був виведений із експлуатації.

Полтавець продавав до лікарень старі стерилізатори під виглядом нових тюменського виробництва

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 25 листопада підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків та їхнє поширення, ухвалений Верховною Радою.

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