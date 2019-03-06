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VIP-терористові загрожує "довічне": генерал озвучив "подвиги" "ополченочки"

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Те, що "Ополченочка" Світлана Дрюк може потрапити під програму СБУ для терористів, що розкаялись, зарано говорити. Їй може загрожувати довічне ув`язнення за безчинства на Донбасі.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив колишній керівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. Він додав, що Світлана нічим не відрізняється від бойовика Лусваргі.

"Щодо цієї "вітряної" Світлани, яка зараз, не знаю чому, почувається тут нормально. Чим вона відрізняється від Лусваргі, якого швидко взяли і привели? Чомусь її ніхто не шукає. Що це за VIP-терорист? Говорити, що вона підпадає під програму СБУ, ніхто не має права і не повинен, це непрофесійно і безвідповідально", – сказав він.

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Дрюк була командиром підрозділу, куди входило серйозне озброєння, в тому числі і ракетні системи залпового вогню БМ-21 "Град", зазначив Вовк. Він також підкреслив, що на її рахунку багато терактів.

Світлана Дрюк

Світлана Дрюк

Скріншот відео

"Її потрібно садити в тюрму. Треба розслідувати і віддавати її до суду. Там визначаться з терміном. Якщо брати 260 статтю про участь у незаконному збройному формуванні, то це до 10 років. За ст. 258 ("теракт"), коли є смерть людини, значить їй загрожує довічне ув`язнення. А обстріли її "Градами" принесли смерті людей", – переконаний генерал-майор.

Також він пояснив, чому побільшало "перебіжчиків" з окупованих територій. За його словами, бойовики бояться смерті, каліцтва і розраховують, що їх приймуть за програмою СБУ.

"Війна іде 4 роки. Там всюди розруха, руїни, смерті, тому вони думають, що їх тут приймуть за цією програмою, якщо вони схилять голову, покаються і не будуть нести відповідальність", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна "ополченочка" Світлана Дрюк перейшла на бік України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Василь Вовк
Місце
Україна
Теги
війнаУкраїнаРосія
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Наши стараются мотивировать перебежчиков. Это можно понять.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Правильно. Это будет хороший урок и предупреждение для тех, кто захочет перейти на сторону бандеровцев.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Респект,наконец то,хоть кто то здраво высказался..... А то такое чуство,что можно убивать людей пачками,а потом здатся,и попивать шампанское спокойно....
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