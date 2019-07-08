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Загрожує позбавлення волі: суддя у справі SkyUp подала у відставку

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Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіакомпанії-лоукостера SkyUp в Україні, подала у відставку.

Про це йдеться в проекті порядку денного №54 на 18 липня 2019 року засідання Вищої ради правосуддя, який опублікований на офіційному сайті органу.

Відповідну заяву вона написала в понеділок, 8 липня. Відставку судді розглянуть 18 липня.

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Відзначимо, 24 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) почало кримінальне провадження стосовно судді Литвиненко за фактом "винесення суддею завідомо незаконного рішення" (ч. 1 статті 375 ККУ).

Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Лоукости в Україні
Місце
Україна
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