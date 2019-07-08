Загрожує позбавлення волі: суддя у справі SkyUp подала у відставку

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіакомпанії-лоукостера SkyUp в Україні, подала у відставку.

Про це йдеться в проекті порядку денного №54 на 18 липня 2019 року засідання Вищої ради правосуддя, який опублікований на офіційному сайті органу.

Відповідну заяву вона написала в понеділок, 8 липня. Відставку судді розглянуть 18 липня.

SkyUp Уніан

Відзначимо, 24 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) почало кримінальне провадження стосовно судді Литвиненко за фактом "винесення суддею завідомо незаконного рішення" (ч. 1 статті 375 ККУ).

Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією.

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