Загрожує довічне: Рубану оголосили нову підозру

Під час засідання Апеляційного суду міста Києва 20 березня перемовнику від України щодо обміну полоненими Володимиру Рубану оголосили нову підозру і змінили попередню. У зв'язку з цим тепер йому може загрожувати навіть довічне ув'язнення.

Зокрема, голову "Офіцерського корпусу" підозрюють у цілій низці дуже тяжких і особливо тяжких злочинів, зазначив прокурор, слова якого цитує "Укрінформ".

"Так, Рубан Володимир Володимирович поки підозрюється у скоєнні злочинів, таких як: змова до вчинення насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, приготування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, в приготуванні до посягання на життя державних і громадських діячів за попередньою змовою групою осіб, в приготуванні до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, у сприянні терористичній організації "ДНР", а також у незаконному поводженні зі зброєю за попередньою змовою групою осіб", - сказав прокурор.

Він зазначив, що стороною звинувачення отримано достатньо доказів, які в своїй сукупності обґрунтовують підозру Рубану - і ту, яка було йому повідомлена 9 березня, і озвучену 15 березня.

"Докази, отримані під час досудового розслідування, є достатніми. Частина цих доказів долучена до матеріалів клопотання, викладені підозра і ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначив прокурор.

Підсумовуючи, він наголосив, що Рубан підозрюється у скоєнні дуже тяжких і особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язненні.

Як повідомляв "Обозреватель", позафракційний народний депутат України Надія Савченко заявила про свою готовність взяти на поруки Рубана.