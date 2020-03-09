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10 березня • оновлено в 01:33
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Загрожує до 12 років в'язниці: в Ужгороді розшукують чиновника, підозрюваного в розтраті бюджету

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Поліція розшукує начальника Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимира Бабидорича.

Як передає zakarpattya.net, чоловікові хочуть вручити підозру в розтраті коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах під час реконструкції площі Кирпи, близько 900 тисяч.

"Провадження зареєстроване Ужгородською місцевою прокуратурою у січні 2019 року. З того часу прокурорами проведено серію слідчих дій. Тривалий час проводилась експертиза. Власне, її результати і стали підставою для підозри", – сказано в повідомленні.

В Ужгороді розшукують чиновника, підозрюваного в розтраті бюджету

zakarpattya.net.ua

В Ужгороді розшукують чиновника, підозрюваного в розтраті бюджету

zakarpattya.net.ua

Відповідальність за інкримінований злочин, відповідно до ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

В Ужгороді розшукують чиновника, підозрюваного в розтраті бюджету

zakarpattya.net.ua

В Ужгороді розшукують чиновника, підозрюваного в розтраті бюджету

zakarpattya.net.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в розшук в Угорщині оголосили дочку ексмера Ужгорода Ратушняка.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Ужгород
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