"Загрожує 8 років!" У ДБР жорстко відреагували на свавілля начальника ГУНП

Керівнику ГУ Національної поліції Дніпропетровської області Віталію Шлуховері загрожує 8 років в'язниці за захоплення бійцями КОРД патрульних поліцейських.

Про це заявив глава Державного бюро розслідувань Роман Труба. За його словами, учасникам тієї події здавалося, що ситуація вирішена. Але це не так.

"Сьогодні ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади і службових повноважень начальником ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області. Ми докладемо всіх зусиль, щоб розслідування було оперативним і об'єктивним.

До речі, в разі доведення провини, міліціонеру загрожує до 8 років позбавлення волі. А можна було просто заплатити штраф", — підкреслив Труба.

Варто відзначити, годиною раніше звільнити начальника поліції Глуховерю закликав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року. У цей день патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля знаходився водій керівника ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Віталія Глуховеря. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно подзвонив керівнику ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області і після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

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