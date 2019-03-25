Загрожує 3 роки в'язниці: в Харкові знайшлася квартира із сотнею жителів

В одній із квартир Харкова офіційно зареєстровано близько сотні осіб.

Як інформує прес-служба обласної поліції, у зв'язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст 366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу України", — повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника слідчого відділу Індустріального відділу поліції Олександр Дударєв.

Згідно з українським законодавством, відповідальному за правопорушення загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ілюстрація Realt.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Раду подали законопроект, у якому пропонувалося скасувати обов'язкову "прописку" — штамп у паспорті про місце реєстрації.

Нардепи пропонували знищити зв'язок власності та реєстрації і в такий спосіб позбутися можливості шахрайства.

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