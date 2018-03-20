Загрожує 15 років: окупанти затримали бійця кримськотатарського батальйону

Управління ФСБ в окупованому Криму затримала кримчанина, "підозрюваного в участі" в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана.

Як повідомили в прес-службі відомства, чоловік був затриманий, пише "РИА Новости".

"Попереднім слідством встановлено, що 24-річний житель півострова виїхав на територію України, де в грудні 2016 року набрав до складу збройного формування "Кримськотатарський добровольчий батальйон ім. Н. Челебіджихана" (створений ініціатором енергоблокади Криму Лєнуром Іслямовим) і по жовтень 2017 року брав активну участь в бойових діях, спрямованих на зміну основ конституційного ладу і порушення територіальної цілісності Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що проти затриманого порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 208 КК РФ.

"Чоловік підозрюється в участі на території іноземної держави в збройному формуванні, не передбаченмому законодавством цієї держави, з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації", - заявили в ФСБ.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Росія почала навчання біля кордону України і в Криму .