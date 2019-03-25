"Загроза нацбезпеці!" В Україну не пустили іноземного журналіста

В Україну не пропустили італійського журналіста державного телебачення RAI Марка Іннаро.

Про це розповів віце-президент асоціації італійських підприємців Росії Вітторіо Торрембіні, додавши, що журналіст був акредитований МЗС України, передає RT.

Повідомляється, що інцидент із італійцем трапився в ніч із 24 на 25 березня, коли Іннаро прилетів у Київ.

"Після чотирьох годин затримання він був відправлений назад в аеропорт Мінська, звідки прилетів. Метою візиту в Україну було висвітлення виборів президента та низка інтерв'ю з представниками політичних і релігійних кіл України", – додав Торрембіні.

Він повідомив, що відмова у в'їзді в Україну була мотивована тим, що журналіст представляє загрозу для нацбезпеки країни.

"МЗС Італії вже підготував ноту протесту", – підкреслив Торрембіні.

Зазначається, що Іннаро могли не пустити в Україну через те, що він проживає в Москві.

Марк Іннаро Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Wizz Air не пустила в літак відомих російських журналістів, які летіли в Україну.

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