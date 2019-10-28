"Загроза нацбезпеці": Зеленського звинуватили в підіграванні Кремлю

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив про те, що президент України Володимир Зеленський взяв участь у інформаційній операції, спрямованій проти національних інтересів країни.
Коментуючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області в блозі OBOZREVATEL, він сказав: "Це негідна поведінка для Верховного Головнокомандувача й президента України. Але найважливіше, що цією суперечкою нас фактично відвернули від головної проблеми: глава держави разом із російськими колаборантами бере участь у інформаційній операції, спрямованій на порушення безпеки й національних інтересів України".
У цьому контексті офіцер нагадав про те, що російський МЗС висловив підтримку позиції Зеленського. Це, на його думку, свідчить про те, що "Кремль якщо й безпосередньо не причетний до цих заходів через треті руки, через активістів, то, принаймні, підтримує такі дії".
Володимир Зеленський у Золотому Луганської області
Офіційний сайт президента України
"Хто підставляє президента? Чи розуміє він і його оточення, що вони фактично беруть участь у інформаційній операції Кремля?" – запитав волонтер.
"Це питання, на які ми рано чи пізно отримаємо відповіді, але у нас часу не так багато. Це все несе загрозу національній безпеці вже зараз", – підкреслив він.
Як писав OBOZREVATEL, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Розмова вийшла досить жорсткою. Зокрема, глава держави заявив, що нічого не знає про акцію "Ні капітуляції".
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