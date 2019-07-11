"Загроза є!" У Генштабі попередили про вторгнення Путіна в Україну

В Україні зберігається загроза повномасштабної агресії Росії проти нашої країни.

Про це в інтерв'ю "Новинарні" заявив глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Загроза є. Один із варіантів, який ми розглядаємо – це те, про що ви говорите (потенційний напад Росії з чотирьох сторін, враховуючи Крим, Білорусь, Придністров'я. – Ред.). Вони менш імовірні, але вони існують. Ми, звичайно, плануємо протидію", – розповів він.

Військовий зазначив, що великі збройні сили загрожують Україні на кордонах із РФ.

"У нас таких сил немає. Але повинні розуміти також і те, що РФ не стягне всі свої сили проти нас, тому що вони дуже бояться і не хочуть, щоб європейські принципи життя і цивілізація "йшли" на схід", – додав Хомчак.

Володимир Путін tsn.ua

Також глава Генштабу додав, що кадрові російські військові все ще присутні серед терористів "Л/ДНР".

"Командування – повністю з Росії. Усі рішення повністю узгоджуються з Кремлем. Структура розроблена під російську армію. Всі рішення ухвалюються в РФ, техніка, боєприпаси і тактика – російські", – акцентував Хомчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що готується новий похід через Керченську протоку.

Також Хомчак визнав, що до призначення на посаду президентом, був особисто знайомий із олігархом Ігорем Коломойським.

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