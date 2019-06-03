"Заграє з в*тними": Зеленського звинуватили у підготовці "м'якої капітуляції"

Президент України Володимир Зеленський не дарма використовує риторику про референдум щодо долі Донбасу. Таким чином, він намагається зберегти проросійськи налаштований електорат.

Таку думку висловив націоналіст, письменник і лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в інтерв'ю "Апострофу". "Ідея такого референдуму – це спосіб загравання з "ватним" електоратом. Зеленський розуміє, що значна частина тих, хто за нього голосував – це "ватники". А він хоче зберегти цей електорат до парламентських виборів. Тому йому потрібно розповідати такі історії. Він боїться говорити прямо про капітуляцію, щоб не розгубити другу частину свого електорату, але натякати йому потрібно. Цим він і займається", – підкреслив він.

На думку Корчинського, у Зеленського налаштовані на якусь форму "м'якої капітуляції".

Володимир Зеленський

Він описав її так: "Забути про Крим і погодитися з автономією Донбасу на московських умовах. Плюс, відмовитися від будь-якої форми протистояння з Москвою у всіх її зазіханнях. А може піти далі, наприклад, скасування закону про мову".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

На думку експертів, ця ідея небезпечна для України, так як передбачає абсолютно діаметральні трактування та інтерпретації важливих питань.

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