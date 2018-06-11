"Загострення не уникнути": з'явився прогноз щодо дій Путіна в Україні

Президент Росії Володимир Путін буде й надалі намагатися досягти своєї мети в Україні, тому що світова еліта почала його задобрювати.

На думку відомого волонтера Мирослава Гая, на українців чекають непрості роки. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Загострення не уникнути. Світові лідери, Трамп, Макрон, Меркель, всі злякалися війни та почали задобрювати Путіна. Вони пишуть "твітікі" про велику Росію, Меркель вже планує їхати на ЧС. І не важливо, це задобрювання маніяка психіатрами перед одяганням гамівної сорочки або страх. Для нас важливіше, як це розуміє Путін. А він радіє. Вони всі для нього слабаки", - зазначив Гай.

За його словами, для Путіна така реакція світової еліти є керівництвом до дії.

"Коли з'їли першу чеченську, то почалася і друга. Коли пробачили Абхазію, то почалася Осетія, а за нею і Крим, а за Кримом Донбас. Гітлер 21 століття не отримав по зубах, а значить він рушить далі. Путін чітко пригрозив Україні втратою державності і дуже конкретно назвав свої цілі раніше - повернення РФ до кордонів СРСР після Ялти. І раз всі бояться його і пасують, то він продовжить і вже в цьому році", - підкреслив волонтер.

Він також додав, що президенту РФ потрібно вирішувати питання з водою для окупованого Криму, з поверненням України під контроль Росії.

"Ми дуже розслабилися, ми вже не реагуємо на щоденні повідомлення про поранених і загиблих, 6000 українців поїхало на ЧС. За все це прийде розплата. На нас чекають непрості роки. І якщо ми хочемо перемогти, то потрібно потроїти зусилля", - резюмували Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гай закликав заборонити поїзди та автобуси в Росію на чемпіонат світу з футболу.