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25 лютого • оновлено в 19:28
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Загострення на Донбасі: ветеран АТО дав тривожний прогноз

3.1т
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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з настанням весни можливе загострення бойових дій.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV ветеран АТО Андрій Римарук, коментуючи нові обстріли позицій Збройних сил України в Луганській області.

Ветеран АТО проаналізував статистику обстрілів українських позицій на Донбасі в 2017-19 роках. За його словами, "статистика не дуже втішна". Зокрема, тільки в квітні 2018 року кількість поранених сягнула 88 осіб.

"Ми бачимо за хронолігією війни Росії проти України, що весна - це постійні загострення, обстріли, провокації з боку ворога", - пояснив він.

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Як підкреслив Римарук, обстрілів можна очікувати по всій лінії розмежування.

"Є інформація від наших розвідників, що нова техніка починає заходити з території Росії. Вони в невеликій кількості, але перетинають кордон. Прибувають спеціальні підрозділи... Лінія розмежування 451 км, ми готуємося по всій лінії розмежування", - розповів він.

За словами ветерана АТО, Росія навмисно загострює ситуацію на Донбасі, щоб дискредитувати дії українського Генштабу і мирні ініціативи президента Володимира Зеленського.

"Якщо подивитися на Станицю Луганську, там протягом останніх двох років зовсім не працювали міномети, там навіть звичайну стрілянину іноді не було чути. Але тут вони застосували потужну ствольну артилерію, вдарили по цивільному населенню на окупованій і на нашій території. Це робиться, щоб загострити конфлікт, викликати нас на вогонь у відповідь, спровокувати", - підкреслив він.

Загострення на Донбасі: ветеран АТО дав тривожний прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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