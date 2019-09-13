Загострення на Донбасі: в мережі показали вбитого бійця Нацгвардії

У четвер, 12 вересня, в зоні проведення ООС на Донбасі був вбитий боєць Національної гвардії Валерій Шатурський.

Про загибель молодшого сержанта повідомив прес-центр Нацгвардії в Facebook, де висловили співчуття рідним і близьким захисника України.

"В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України, молодший сержант Валерій Шатурський, отримав поранення не сумісне з життям", - сказано в повідомленні.

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Валерій Шатурський

Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня в штабі ООС повідомили про загибель двох військовослужбовців ЗСУ. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.

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